Світоліна вийшла до третього раунду турніру в Цинциннаті

Новини Спорт 15.08.2018 - 10:39
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)

У другому колі українка обіграла росіянку Кузнєцову

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до третього раунду турніру серії Premier 5 Western & Southern Open в американському Цинциннаті. Про це повідомляється на сайті турніру.

Українська тенісистка обіграла росіянку Світлану Кузнєцову з рахунком 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Тенісистки провели на корті 2 годині 43 хвилини.

У наступному колі українка зіграє з переможницею матчу Аманда Анісімова (США) - Петра Мартич (Хорватія).

Нагадаємо, Світоліна відмовилась виступати на змаганнях у Росії.

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