Світоліна вийшла до третього раунду турніру в Цинциннаті

У другому колі українка обіграла росіянку Кузнєцову

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до третього раунду турніру серії Premier 5 Western & Southern Open в американському Цинциннаті. Про це повідомляється на сайті турніру.

Українська тенісистка обіграла росіянку Світлану Кузнєцову з рахунком 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Тенісистки провели на корті 2 годині 43 хвилини.

2 hours, 41 minutes after taking the court, Elina Svitolina walks off victorious.



The No.5 seed defeats Svetlana Kuznetsova 7-6(1) 4-6 6-4 to reach the Round of 16.



: @WTA pic.twitter.com/9R6Ax2b7jZ — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 15, 2018

У наступному колі українка зіграє з переможницею матчу Аманда Анісімова (США) - Петра Мартич (Хорватія).

Нагадаємо, Світоліна відмовилась виступати на змаганнях у Росії.