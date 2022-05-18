ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цуренко єдиною з українок пробилася у фінал кваліфікації "Ролан Гаррос"

Новость на русском →
Париж, Середа 18 травня 2022 18:31
Цуренко єдиною з українок пробилася у фінал кваліфікації "Ролан Гаррос" Фото: Леся Цуренко (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

У Парижі відбулися півфінальні матчі кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції за участі Лесі Цуренко та Катарини Завацької.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

На корті першою з'явилася Цуренко. 32-річна українка витратила дві партії для перемоги над італійкою Сарою Еррані. У першому сеті Цуренко розбила суперницю за 30 хвилин (6:1), а в другому впоралася за 35 (6:2).

Натомість Завацька так само легко програла свій поєдинок Ребецці Маріно. Канадка зламала спротив українки за годину та чотири хвилини. Результати за сетами – 6:1, 6:2.

Отже, єдиною представницею України, яка з квалфікації проб'ється до основної сітки "Ролан Гаррос", може стати Цуренко. 20 травня вона зійдеться з японкою Юкі Наїто в боротьбі за путівку до елітної компанії тенісисток.

Відкритий чемпіонат Франції візьме старт 22 травня і триватиме до 5 червня. Переможниця турніру заробить 2,2 млн євро призових.

Нагадаємо, що перша ракетка України Світоліна пропустить "Ролан Гаррос" через вагітність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
DAILY
Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України