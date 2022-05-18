Цуренко единственная из украинок пробилась в финал квалификации "Ролан Гаррос"

В Париже прошли полуфинальные матчи квалификации Открытого чемпионата Франции с участием Леси Цуренко и Катарины Завацкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

На корте первой появилась Цуренко. 32-летняя украинка потратила две партии для победы над итальянкой Сарой Эррани. В первом сете Цуренко разбила соперницу за 30 минут (6:1), а во втором справилась за 35 (6:2).

В свою очередь Завацкая так же легко проиграла свой поединок Ребекке Марино. Канадка сломала сопротивление украинки за час и четыре минуты. Результаты по сетам – 6:1, 6:2.

Следовательно, единственной представительницей Украины, которая сквозь квалификацию пробьется в основную сетку "Ролан Гаррос", может стать Цуренко. 20 мая она сойдется с японкой Юки Наито в борьбе за путевку в элитную компанию теннисисток.

Открытый чемпионат Франции стартует 22 мая и продлится до 5 июня. Победительница турнира заработает 2,2 млн евро призовых.