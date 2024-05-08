Цуренко драматической победой стартовала на Italian Open и вышла на соотечественницу

Internazionali BNL d'Italia, 1-й раунд

Векич – Цуренко – 1:2 (2:6, 6:3, 6:7)

Опытная украинка классно начала, поведя с брейком 3:1. В седьмом гейме Цуренко во второй раз взяла подачу балканки и вышла подавать на сет. Векич пыталась оформить хотя бы один ответный брейк, но отечественная теннисистка с первой попытки реализовала сетбол.

Во второй партии ключевым стал четвертый гейм. При счете 3:1 в свою пользу хорватка взяла подачу Цуренко и получила стратегическое преимущество. Ее хватило для того, чтобы с внимательной игрой на своих подачах сравнять счет по сетам.

Решающая партия ознаменовалась качелями. Сначала повела Цуренко (3:0), затем Векич вернулась в игру (4:4). В конце концов дело дошло до тай-брейка. Хорватка начала с двух набранных пунктов подряд, но украинка ответила сразу пятью. Балканская теннисистка еще отыграла два матчбола, но с третьим не сложилось.

В следующем круге Цуренко встретится с другой украинкой – Ангелиной Калининой. Для нее 1/32 финала станет первым раундом в Риме. В прошлом году Калинина дошла на Italian Open до финала, где уступила Рыбакиной из Казахстана.