Цукерберг запланировал масштабные увольнения в Meta

По информации источников издания, ожидается, что увольнения коснутся многих тысяч сотрудников, объявление об этом планируется сделать уже в среду.

Сообщается, что запланированные увольнения станут первым широким сокращением численности персонала за всю историю компании. Хотя в процентном отношении сокращение будет меньше, чем в Twitter.

На сегодня, по данным компании, в Meta работает более 87 тысzч сотрудников.

Ранее компания Twitter сообщила о масштабных увольнениях сотрудников.

Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией.

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