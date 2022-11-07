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Цукерберг запланировал масштабные увольнения в Meta

Фото: Цукерберг запланировал масштабные увольнения в Meta (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Технологический гигант Meta (бывший Facebook) планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации источников издания, ожидается, что увольнения коснутся многих тысяч сотрудников, объявление об этом планируется сделать уже в среду.

Сообщается, что запланированные увольнения станут первым широким сокращением численности персонала за всю историю компании. Хотя в процентном отношении сокращение будет меньше, чем в Twitter.

На сегодня, по данным компании, в Meta работает более 87 тысzч сотрудников.

Ранее компания Twitter сообщила о масштабных увольнениях сотрудников.

Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией.

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