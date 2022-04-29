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Цукерберг збільшив статки на 11 млрд доларів за один день, - Bloomberg

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П'ятниця 29 квітня 2022 04:38
Цукерберг збільшив статки на 11 млрд доларів за один день, - Bloomberg Фото: Марк Цукерберг (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Акції Meta Platforms Inc. злетіли на 17,6% в четвер після повідомлення компанії про збільшення числа користувачів соціальної мережі Facebook більше, ніж прогнозувалося в першому кварталі. Це враз збільшило статки гендиректора корпорації Марка Цукерберга на 11 мільярдів доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Таке зростання доходів стало найбільшим одноденним збільшенням, яке підприємець і засновник Facebook колись мав.

Завдяки величезному приросту статків Цукерберг піднявся на 6 позицій і посів 12-е місце в індексі мільярдерів Bloomberg, обігнавши Карлоса Сліма і Джима, Роба та Еліс Волтон.

Недавнє зростання користувачів Facebook стало різким поворотом для Meta, яка повідомила про перше в історії зниження числа користувачів платформи за останні 3 місяці 2021 року.

"Відновлення ціни акцій передбачає, що інвестори менше стурбовані перспективами її майбутнього зростання в порівнянні з конкурентами", - вказується в публікації.

При цьому варто зауважити, що навіть після стрибка 28 квітня акції Meta як і раніше знижені на 39% в цьому поточному році, що знизило статки Цукерберга на 49,6 млрд доларів за перші чотири місяці 2022 року.

Нагадаємо, раніше в лютому Марк Цукерберг оновив цінності компанії Meta, поставивши на перше місце "корабель" і команду.

Також ми писали про те, що днями Ілон Маск придбав Twitter за 44 мільярдів доларів.

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