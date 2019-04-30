Цукерберг показав оновлений дизайн Facebook

Соціальна мережа Facebook оновить свій дизайн та функціонал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави компанії Марка Цукерберга під час конференції F8.

Як розповів Цукерберг під час конференції, новий дизайн соцмережі буде "простіший та швидший". Користувачу стане "простіше шукати те, що йому потрібно та діставатися до тих функцій, які найчастіше використовуються".

Зазначається, що частину оновлень користувачі побачать вже впродовж наступних місяців. Одним з перших оновлень буде зміна дизайну для десктопних пристроїв.

"Зокрема, зміниться дизайн розділу з групами", - додав Цукерберг.

В даному розділі користувач зможе побачити персоналізовану збірку оновлень тих груп, в яких він перебуває. Також, розробники покращать і роботу механізмів, що відповідають за рекомендації груп. А влітку компанія покаже новий розділ з заходами.

Крім того, різного роду зміни торкнуться всіх продуктів компанії, в тому числі Facebook Messenger, Instagram та WhatsApp. З'явиться можливість створювати каталоги своєї продукції у WhatsApp, а в Instagram оновиться дизайн та функціонал розділу для зйомки відео та зображень.

"Додаток Messenger буде перероблено з нуля. В ньому можна буде переглядати відео разом з співрозмовником", - пообіцяв Цукерберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook почала тестувати горизонтальний спосіб прокручування стрічки новин. Першою нову опцію в Facebook виявила фахівець в області реверс-інжинірингу Джейн Манчунь Вон. У компанії підтвердили, що тестують в закритому режимі прототип нового способу навігації в стрічці новин.