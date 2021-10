Цукерберг обіцяє перебудувати Facebook з розрахунком на молодь

Показники Facebook за результатами третього кварталу виявилися гіршими за прогнози компанії.

Виторг зросла на 35% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 29 млрд доларів, проти очікуваних 29,57 млрд. Кількість активних користувачів за місяць склала 2,91 млрд проти очікуваних 2,93 млрд.

Слова Цукерберга прозвучали на тлі публікацій "досьє Facebook" - серії публікацій американських ЗМІ про внутрішню роботу за матеріалами витоку документів.

"Ми перепрофілюємо наші команди, щоб служити провідною зіркою для молодих людей, а не оптимізуватися до більшої кількості літніх", - сказав Цукерберг.

Спочатку матеріали публікувала газета The Wall Street Journal (WSJ), з 25 Жовтня свої статті почали публікувати Associated Press (AP), Reuters, The Washington Post та інші видання. Після публікації WSJ Facebook відмовилася від розробки дитячої версії Instagram.