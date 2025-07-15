Цукерберг хочет приручить суперинтеллект: мегамощные дата-центры уже на подходе

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил о масштабных планах компании по строительству большой сети мощных дата-центров, которые будут поддерживать развитие высокотехнологичного искусственного интеллекта.

Первый из таких объектов, который называется Prometheus, планируют запустить уже в 2026 году.

По словам Цукерберга, компания готова потратить "сотни миллиардов долларов" для достижения амбициозной цели - создания суперинтеллекта, способного выполнять задачи на уровне или даже лучше, чем человек.

При этом источником финансирования станут доходы Meta от основного бизнеса - рекламы на платформах Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger.

Чтобы реализовать свои планы, Meta активно нанимает лучших специалистов в сфере ИИ.

Например, к команде присоединился соучредитель Scale AI Александр Ванг, который стал главным директором по искусственному интеллекту. Также компания привлекла экс-CEO GitHub Ната Фридмана, основателя стартапа по ИИ Дэниела Гросса и Руомина Панга из Apple, которого убедили перейти в Meta компенсационным пакетом в более чем 200 миллионов долларов.

Цукерберг подчеркивает, что новые дата-центры будут многогигаваттными и по размерам достигнут масштабов целых городов. Самый большой объект возводят в Луизиане и его уже сравнивают с Манхэттеном. Такой масштаб объясняется потребностями будущих систем искусственного интеллекта, которые требуют огромной вычислительной мощности.

Отметим, что на фоне этой новости акции Meta подорожали менее чем на 1% и превысили 723 доллара за штуку, а с начала года их стоимость выросла уже на 23%.