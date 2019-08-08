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ЦСКА - Зоря: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    08.08.2019 - 17:09
ЦСКА - Зоря: прогноз букмекерів
Фото: футболісти "Зорі" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Фахівці вважають фаворитом український клуб

Луганська "Зоря" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи на виїзді зіграє проти ЦСКА з Софії. Трансляція розпочнеться о 20:30, а дивитися гру можна на каналі УНІАН.

8 серпня 20:30
Софія, стадіон "Васіл Лєвскі"

 

На думку букмекерів невеликим фаворитом матчу є Зоря. На перемогу української команди приймаються ставки з коефіцієнтом 2,5, тоді як на ЦСКА можна поставити з 2,7. Нічия оцінюється в 3,1.

Нагадаємо, у разі успішного проходження болгарської команди підопічні Віктора Скрипника розіграють путівку в груповий етап турніру з найсильнішим у парі "Люцерн" (Швейцарія) - "Еспаньол" (Іспанія).

У попередньому раунді турніру підопічні Віктора Скрипника пройшли чорногорську "Будучность", здобувши дві перемоги - 3:1 на виїзді та 1:0 вдома.

"Зоря" вийшла в третій раунд кваліфікації Ліги Європи "Зоря" з впевненої перемоги стартувала у відборі Ліги Європи
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