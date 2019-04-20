ЦРУ заявило, що Huawei спонсорується китайськими спецслужбами, - The Times

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) Сполучених Штатів вважає, що одну з найбільших компаній у сфері телекомунікацій Huawei Technologies фінансують китайські спецслужби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The Times.

Повідомляється, що за інформацією ЦРУ, китайському гігантові Huawei надає фінансування розвідка і армія КНР, а також Комісія з нацбезпеки Китаю.

Видання повідомляє, що розвідка Сполучених Штатів надала Британії необхідну інформацію про те, що Huawei брала гроші у Народно-визвольній армії, Комісії з нацбезпеки, а також від третьої гілки китайської державної розвідувальної мережі.

У самій компанії відмовилися коментувати дану інформацію, заявивши, що не будуть давати відповідь на "необгрунтовані звинувачення, які підкріплені нульовими доказами".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Huawei подала до суду на уряд США. Компанія Huawei Technologies подала позов на владу США у федеральний суд в Техасі, оскаржуючи рішення Білого дому, що забороняє урядовим установам використовувати її обладнання з міркувань безпеки.