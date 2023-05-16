ЦРУ запустило новую онлайн-кампанию по вербовке российских шпионов

В ролике есть новый канал ЦРУ в Telegram, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с американскими разведчиками. Кроме того, видео размещается на других платформах, включая YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.

Чиновники ЦРУ, участвовавшие в проекте, заявили, что полномасштабное вторжение РФ в Украину создало историческую возможность, "чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты".

Это уже не первая кампания по вербовке, и предыдущие, начатые после широкомасштабной войны РФ против Украины, были успешными.

По словам одного чиновника, сообщение, которое они надеются донести до россиян, работающих "в чувствительных областях" и имеющих доступ к ценной информации, звучит так: "Мы понимаем вас, может быть, лучше, чем вы думаете".

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, отметил, что видео "абсолютно не предназначено" для подстрекательства или разжигания беспорядков среди более широких слоев населения в РФ. Такие ролики, добавляют американские чиновники, пытаются "апеллировать к чувству патриотизма" у россиян, убедить их стать активнее.

Данное видео отражает более откровенную рекламу ЦРУ в социальных сетях год назад, через 2 месяца после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Эти сообщения содержали аналогичные пошаговые инструкции для потенциальных российских осведомителей о том, как избежать обнаружения службами безопасности РФ с помощью виртуальных частных сетей или VPN и веб-браузера Tor, чтобы анонимно и с помощью шифрования связаться с агентством по средствам Dark Web.

"Войска (Путина) продолжают нести большие потери в живой силе и технике. Когда в конце прошлого года он провел частичную мобилизацию, из страны бежало гораздо больше россиян призывного возраста, чем Кремлю удалось собрать и отправить на фронт в качестве пушечного мяса", - заявлял в апреле директор ЦРУ Уильям Бернс.

Он также отмечал, что недовольство войной "будет продолжать грызть российское руководство под постоянной диетой государственной пропаганды и практикуемых репрессий".

В ЦРУ считают, что ценной информацией с американской стороной готовы поделиться десятки тысяч россиян. По словам чиновников, многие из этих людей могут не знать, как связаться с ЦРУ, или что их информация может представлять интерес.