РФ может использовать гражданских и журналистов для шпионажа, - разведка Дании
Россия будет вербовать гражданских лиц, а также использовать журналистов и деловых людей для шпионажа за Данией в качестве альтернативы российским дипломатам, которых выслали из страны в прошлом году по подозрению в шпионаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление разведки Дании, которое приводит Reuters.
Нападение РФ на Украину усилило потребность Кремля в сборе разведданных в странах НАТО.
"Контролируя вход в Балтийское море, Дания будет играть важную стратегическую роль в потенциальном военном конфликте с Россией как перевалочный пункт для подкреплений НАТО, что делает члена Альянса особым вниманием для России", - говорится в сообщении.
Разведка считает, что, когда Дания, как и другие страны ЕС, выслала 15 российских дипломатов в апреле прошлого года, это подорвало возможности России шпионить на датской земле.
Однако потребности РФ в получении информации в Дании увеличились, поэтому Кремль может использовать журналистов, деловых людей или просто гражданских в качестве шпионов.
Другие методы будут включать различные формы электронного сбора разведывательных данных и кибершпионажа.
Напомним, что во вторник, 2 мая, Дания выделила самый большой пакет помощи для Вооруженных сил Украины. Страна предоставит оборудование, необходимое для контрнаступления.
Россия ведет разведку в водах стран Северной Европы. Российские военные могут готовить диверсии по объектам энергетической инфраструктуры.
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