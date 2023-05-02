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РФ может использовать гражданских и журналистов для шпионажа, - разведка Дании

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Вторник 02 мая 2023 19:25
РФ может использовать гражданских и журналистов для шпионажа, - разведка Дании Фото: Флаг Дании (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия будет вербовать гражданских лиц, а также использовать журналистов и деловых людей для шпионажа за Данией в качестве альтернативы российским дипломатам, которых выслали из страны в прошлом году по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление разведки Дании, которое приводит Reuters.

Нападение РФ на Украину усилило потребность Кремля в сборе разведданных в странах НАТО.

"Контролируя вход в Балтийское море, Дания будет играть важную стратегическую роль в потенциальном военном конфликте с Россией как перевалочный пункт для подкреплений НАТО, что делает члена Альянса особым вниманием для России", - говорится в сообщении.

Разведка считает, что, когда Дания, как и другие страны ЕС, выслала 15 российских дипломатов в апреле прошлого года, это подорвало возможности России шпионить на датской земле.

Однако потребности РФ в получении информации в Дании увеличились, поэтому Кремль может использовать журналистов, деловых людей или просто гражданских в качестве шпионов.

Другие методы будут включать различные формы электронного сбора разведывательных данных и кибершпионажа.

Напомним, что во вторник, 2 мая, Дания выделила самый большой пакет помощи для Вооруженных сил Украины. Страна предоставит оборудование, необходимое для контрнаступления.

Россия ведет разведку в водах стран Северной Европы. Российские военные могут готовить диверсии по объектам энергетической инфраструктуры.

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Российская Федерация Дания
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