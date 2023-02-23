"Его советники - Иван Грозный, Петр I и Екатерина II". FT узнало, как Путин будет воевать дальше

Российский президент Владимир Путин принял решение о полномасштабной войне после консультаций в очень узком круге людей. Настолько, что большая часть представителей правящих кругов узнала об этом либо за пару часов до вторжения, либо уже постфактум.

Около 01:00 24 февраля 2022 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову позвонили и сообщили, что Путин дал добро на вторжение в Украину после того, как в течение нескольких месяцев стягивал более чем 100-тысячный контингент к ее границам.

Это решение застало Лаврова врасплох. Всего за несколько дней до этого российский президент неуклюже интересовался мнением Совета безопасности о признании так называемых "республик Донбасса". Хотя в том, что министр иностранных дел до последнего был в неведении, - это обычная практика для Путина, который давно сосредоточил принятие внешнеполитических решений в узком кругу, даже когда это подрывало дипломатические усилия Москвы.

Этот телефонный звонок сделал Лаврова одним из очень немногих людей, которые все-таки узнали о вторжении за несколько часов до него. Поскольку даже высшее руководство в Кремле было проинформировано по факту утренним объявлением "специальной военной операции".

Позже в тот же день несколько олигархов собрались в Кремле на встречу. Один из них потребовал от Лаврова объяснений, почему Путин решился на войну. Но у того не было ответа. Ошеломленный олигарх спросил, как можно было спланировать такое грандиозное вторжение в настолько узком кругу, что большинство топ-чиновников в Кремле не поверили, что это возможно.

"У него три советника. Иван Грозный. Петр Великий. И Екатерина Великая", - процитировал олигарх ответ Лаврова.

Согласно плану Путина, Киев должны были захватить в течение нескольких дней в ходе относительно бескровного блицкрига. Но вместо этого спустя год Россия потеряла более 200 000 военных погибшими и ранеными, исчерпала запас танков, артиллерии и ракет, а также отрезала себя от мировых финансовых рынков и западных цепочек поставок.

Война также не приблизила его к размытым целям по "демилитаризации и денацификации" Украины. На сегодня Россия контролирует около 17% международно признанной территории Украины, но потеряла контроль над половиной земель, захваченных в первые недели вторжения.

Однако пока Путин не подает признаков о готовности отказаться от своих военных планов. В послании к Федеральном собранию он заявил, что идет война якобы за само существование России, а Москва использует силу, чтобы остановить ее.

Тем временем в окружении российского президента отмечают, что тот более чем когда-либо полон решимости идти до конца.

"Идея никогда не заключалась в том, чтобы сотни тысяч людей погибли. Все пошло не так. Он (Путин, - ред.) говорит близким ему людям: "Оказывается, мы были совершенно не готовы. В армии бардак. В нашей отрасли бардак. Но хорошо, что мы узнали об этом именно так, а не тогда, когда к нам вторгается НАТО ", - говорит один из бывших топ-чиновников.

Газета The Financial Times поговорила с шестью давними доверенными лицами Путина, а также с теми, кто участвует в военных действиях России, нынешними и бывшими топ-чиновниками на Западе и Украине. Те, кто знают Путина, описывают его как лидера, который с началом войны стал еще более изолированным.

"Сталин был злодеем, но хорошим менеджером, потому что ему нельзя было солгать. Но никто не может сказать Путину правду. Люди, которые никому не доверяют, начинают доверять очень небольшому количеству людей, которые им лгут", - отметил один из них.

"Если вы не согласны, можете уйти"

Путин не впервые скрывает планы вторжения от ближайших советников. В 2014 году при захвате Крыма он ничего не говорил своему Совету безопасности. Вместо этого он однажды всю ночь до 07:00 отрабатывал аннексию с министром обороны Сергеем Шойгу и еще тремя высокопоставленными силовиками.

В самом начале советники призывали Путина не вводить войска в Крым.

"Путин сказал: "Это исторический момент. Если вы с этим не согласны, можете уйти", - вспоминает бывший российский чиновник.

И Путин решил, что принял правильное решение, когда Запад лишь пригрозил ему санкциями. После 2014 года его ближайшее окружение стало все больше сужаться. Изоляция усугубилась в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда даже топ-чиновники должны были находиться на карантине перед личной аудиенцией.

Одним из немногих, кто проводил с ним много времени, был его друг Юрий Ковальчук - непубличный банкир и медиа-магнат, который управляет личными финансами Путина. Знакомые с ним люди утверждают, что тот разделяет страсть к российскому имперскому реваншизму со старшим братом Михаилом, известным напыщенными теориями заговора о якобы планах США по разработке суперсолдат и "этнического оружия".

В разгар пандемии Путин провел несколько месяцев в резиденции на Валдае взаперти с Ковальчуком-младшим, который и вдохновил его на размышления о своей исторической миссии, якобы сравнимой с миссией Петра I.

"Он действительно верит во все, что говорит о сакральности и о Петре Великом. Он думает, что его будут помнить, как Петра", - говорит один из собеседников издания.

Еще больше Путин зациклился на Украине после того, как ухудшились его отношения с президентом Владимиром Зеленским. Тот пытался сдержать влияние Виктора Медведчука, близкого друга российского президента, который возглавлял крупнейшую оппозиционную партию.

Но когда Путин начал разрабатывать планы вторжения, Медведчук убедил его в том, что украинцы встретят оккупационные войска якобы с распростертыми объятиями.

Одна часть плана касалась бывшего президента Виктора Януковича. Он должен был выступить с видеообращением, придав Медведчуку легитимность и помазав его на управление Украиной при поддержке России.

Это видение резко расходилось с политическими реалиями Украины. Поскольку пророссийское меньшинство, которое представлял Медведчук, значительно уступало по численности тем, кто презирал его за связи с Москвой. Но в итоге Путин соблазнился и санкционировал финансирование ОПЗЖ для подкупа будущих коллаборантов. Несмотря на скепсис в Москве.

"Если Медведчук говорит, что идет дождь, нужно выглянуть в окно - там будет солнечно. У вас есть данные по общественному мнению, у вас есть спецслужбы - как вы можете делать что-то серьезное на основании того, что говорит Медведчук?", - отмечает другой бывший высокопоставленный российский чиновник.

Однако предложение Медведчука поддержала Федеральная служба безопасности. Именно она заверила Путина в неизбежности победы.

"ФСБ выстроила целую систему, позволяющую говорить начальнику то, что он хочет услышать. Были выданы огромные бюджеты и коррупция на всех уровнях. Ты рассказываешь правильную историю и немного получаешь для себя", - говорит представитель западной разведки.

Несогласные в Службе внешней разведке и Генеральном штабе пытались посеять сомнение. На заседании Совета безопасности за три дня до вторжения секретарь Совбеза Николай Патрушев, зная о плохом состоянии армии, попросил дать дипломатии еще один шанс. Но как и в 2014 году президент отклонил этот вариант, настаивая на том, что он лучше информирован.

"Путин был слишком самоуверен. Он знает лучше своих советников точно так же, как Гитлер знал лучше своих генералов", - добавил бывший высокопоставленный чиновник из США.

Вторжение начало спотыкаться почти с самого начала. Начальник Генштаба Валерий Герасимов разработал план захвата аэродрома Гостомель под Киевом с прицелом на штурм правительственного квартала.

Некоторые соратники Медведчука корректировали наступление российских войск, остальные присоединились к нападению на правительственный квартал. На юге Украины они помогли России захватить Херсон и большую часть территории практически без сопротивления.

Часть его сети просто взяла деньги и сбежала или прямо предупредила украинские власти о предоставленных им инструкциях.

Довоенные прогнозы о блицкриге строились на том, что российские ВВС быстро установят контроль над украинским небом. Вместо этого в суматохе российская авиация в первые дни вторжения сбила несколько своих самолетов. По словам официальных лиц на Западе, теперь в России нет пилотов с опытом боевых действий или готовых к полетам.

"Возможно, это не были двузначные цифры, но больше, чем один или два. Дружественного огня было много. Возможно, тогда у них не было пилотов с боевым опытом, которые были бы готовы летать над Украиной и рисковать головой в этой сумасшедшей обстановке", - отмечает бывший высокопоставленный чиновник из США.

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий добавляет: "Так получилось. Из артиллерийских частей, из танков, и мы это видели даже по нашим перехватам их разговоров. Они сбивали свои вертолеты и сбивали свои самолеты".

Продвижение России на земле стоило огромных потерь и не помогло ей захватить какие-либо крупные города, кроме Херсона. К концу марта 2022 года силы вторжения были в настолько плохом состоянии, что покинули большую часть северной и северо-восточной Украины, что было представлено как "жест доброй воли".

Блицкриг провалился.

"Россия облажалась. Герасимов изначально не хотел заходить со всех сторон. Но ФСБ и все остальные убедили его, что все ждут его появления и никакого сопротивления не будет", - подчеркнул Скибицкий.

"Уникальная война в мировой истории"

Когда последствия вторжения стали очевидны, Путин начал искать козла отпущения, чтобы возложить на него ответственность за ошибки разведки. Этим человеком был глава пятого управления ФСБ Сергей Беседа, который отвечал за зарубежные операции.

Первоначально его поместили под домашний арест, однако спустя несколько недель он уже участвовал во встрече с американской делегацией. Его скорое возвращение продемонстрировало большую слабость Путина - ценить лояльность выше компетентности. А постоянная пропаганда войны только стимулирует советников говорить ему только то, что он хочет слышать.

"Он в здравом уме. Он разумен. Он не сумасшедший. Но никто не может быть экспертом во всем. Им нужно быть с ним честными, а они этого не делают. Система управления - это огромная проблема. Это создает большие пробелы в его знаниях, а качество получаемой информации оставляет желать лучшего", - говорит еще одно давнее доверенное лицо российского президента.

Для многих представителей элиты поток лжи - это тактика выживания. Большая часть администрации Путина выступают против войны, но говорят, что бессильны что-либо с этим поделать.

"Это действительно уникальная война в мировой истории, когда вся элита против нее", - отметил бывший российский чиновник.

Небольшое число несогласных по-тихому ушло в отставку. Например, бывший спецпредставитель по климату Анатолий Чубайс еще до ухода подал заявление на получение израильского паспорта и начал планировать выезд из страны.

По мере того, как война продолжает трещать по швам, до Путина стали доходить масштабы просчетов России. Это побудило его искать больше информации у людей на более низких уровнях - с прошлого лета он провел минимум две встречи за закрытыми дверями с блогерами-ультранационалистами, критически настроенных по отношению к военному истеблишменту.

Иногда он пользовался их информацией, чтобы публично поставить подножку высокопоставленным чиновникам. В январе вице-премьер Денис Мантуров отчитался о подписании контрактов на производство новых самолетов. На что Путин публично уличил его во лжи.

Однако его скептицизм ограничивается нежеланием признать, что вторжение было ошибкой. Некоторые либеральные чиновники, выступающие против войны, пытались убедить его прекратить ее, указывая на экономический ущерб от санкций.

"Он говорит: "Мы платим огромную цену, я понимаю. Мы недооценили, насколько это может быть сложно". Но как убедить сумасшедшего? Его мозг откажет, если он поймет, что это была ошибка. Он никому не доверяет", - отметил собеседник.

Экзистенциальная битва продолжается

На этой неделе послание Путина продемонстрировало его решимость продолжать войну до победного конца. Его заявления подчеркнули то, насколько эта битва стала для него экзистенциальной. Он относительно мало времени уделил обсуждению Украины, сосредоточив свой гнев на США и "национал-предателях".

Также впервые с осени 2022 года он вернулся к ядерной риторике. Это обеспокоило западные страны. США, Великобритания и Франция направили совместное послание России, пообещав ответить, если Путин решится на ядерный удар по Украине.

По словам двух близких к Кремлю источников, Путин уже обдумал возможность применения ядерного оружия в Украине и пришел к выводу, что даже ограниченный удар не принесет России никакой пользы.

"У него нет причин нажимать на кнопку. Какой смысл бомбить Украину? Например, вы взорвали тактическую ядерную бомбу в Запорожье. Все сплошь облучено, туда нельзя зайти, и все равно это якобы Россия, так в чем смысл?", - отметил бывший российский чиновник.

Вместо этого Путин заявил, что Россия приостановит свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях - последнем ядерном договоре с США. Но не стал угрожать реальным применения ядерным оружием.

"Война продолжается уже год. Путин уже давно говорит, что воюет с Западом, а не с Украиной. Об этом нельзя просто говорить, нужно делать шаги, чтобы продемонстрировать что-то осязаемое. Иначе в его парадигме это будет выглядеть так, будто Запад вытирает пол Россией, и он ничего не может сказать в ответ", - говорит Аббас Галлямов, бывший спичрайтер президента РФ.

По мнению приближенных к Кремлю людей, Путин рассчитывает на то, что Россия больше привержена войне, чем Запад - помощи Украине. Наращивая военную поддержку, западные официальные лица осознают, что проблему решит только сокрушительное поражение России.

Он же, напротив, уверен, что сможет видеть сквозь эту стратегическую турбулентность. И вместо того, чтобы настаивать на том, что война не затронула большинство россиян, как это было в первые месяцы, принял мобилизационную риторику.

Его появление на концерте в "Лужниках" показало, как далеко Путин продвинулся на этом пути за несколько лет. Еще в 2018 году стадион принимал финал Чемпионата мира по футболу, а в среду здесь звучал военный рэп, а родители погибших военных произносили пафосные речи.

Российские независимые СМИ сообщали, что десятки тысяч государственных служащих и студентов были вынуждены прийти на стадион.

"Даже мысленно он понимает, что мобилизация общества произойдет не скоро. Это будет дорогостоящий и длительный процесс. У него есть, как он думает, время - ему 70 - и ресурсы, деньги на нефть и газ, чтобы добиться этого. И за это его будут помнить: за то, что он собирал русские земли, как это делал Петр Великий", - говорит бывший американский чиновник.

И альтернативный путь может оказаться слишком сложным для Путина.

"Страшно подумать, что будет, если это закончится катастрофическим поражением России. Это означает, что были совершены катастрофические ошибки, и человек, стоящий за этим, должен уйти из этой жизни с помощью пули, цианида или чего-то еще. И если в этом мире нет справедливости, то ее не будет ни у кого. Это как когда играют два шахматиста. Один из них проигрывает и бьет другого шахматной доской по голове. Значит ли это, что он выиграл? Нет, это просто акт отчаяния", - добавил собеседник из России.