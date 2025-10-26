ЦРУ vs Госдеп. У Трампа разошлись в оценках насчет переговоров с Путиным, - WSJ

Разведки Соединенных Штатов пришли к разным выводам о том, готов ли глава Кремля Владимир Путин говорить о реальном прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По словам нескольких нынешних и бывших чиновников, ранее в этом в году служба внутренней разведки Госдепартамента США (INR) выразила сомнение по поводу заявления, что российский диктатор готов вести переговоры о прекращении войны в Украине.

Таким образом, разведка Госдепа не согласилась с более оптимистичной оценкой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о потенциальных переговорах.

В частности, аналитики INR выражали противоположную точку зрения на протяжении месяцев, прежде чем произошла встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

Бывшие и нынешние чиновники говорят, что это несогласие отразилось в ежедневной сводке лидера США. Как уточняет WSJ, ранее о несогласии Госдепа с готовностью РФ к переговорам не сообщалось.

По данным Госдепартамента, впоследствии несколько аналитиков были уволены в связи с директивой администрации о сокращении численности федеральных служащих.

Представитель Госдепа объяснил отставки реорганизацией ведомства, добавив, что аналитики российско-евразийской группы бюро не подвергались нападкам, и ведомство по-прежнему способно проводить важные оценки.

WSJ отмечает, что оценки разведданных часто играют ключевую роль для президентов на важных дипломатических переговорах. Некоторые бывшие чиновники опасаются, что администрация не получит точной картины событий, если ее аналитики разведки сочтут необходимым предоставлять оценки, соответствующие политике.

По словам источников, еще в самом начале работы администрации Трампа, американские чиновники запрашивали у аналитиков разведки многочисленные секретные оценки и брифинги по украинскому вопросу, чтобы определить цели Путина и оценить его готовность вести переговоры о завершении войны.

Также несколько человек, которые ознакомились с отчетами, рассказали, что аналитики ЦРУ в ответ на запросы администрации подготовили оценки, в которых пришли к выводу, что Трамп может найти возможности для переговоров с Путиным.

Как сообщили два бывших чиновника, оценки ЦРУ порой были оптимистичными относительно перспектив нахождения общего языка с российским руководством.

При этом в разведке Госдепартамента пришли к выводу, что Путин в конечном итоге не захочет отказываться от максималистских требований. Это вывод, к которому в последние месяцы пришли и сторонние аналитики.

Также WSJ пишет, что весной 2025 года руководитель Госдепа на встречах с сотрудниками заявил аналитикам, что продолжающиеся разногласия подрывают авторитет INR среди чиновников администрации. После, в июле, были уволены три аналитика, работавших в российско-евразийской группе INR. Еще один аналитик ушел в отставку.

"Госдепартамент закрыл разведывательное управление, работавшее с экспертами из частного сектора, и еще одно, отвечавшее за понижение уровня разведданных для обмена с союзниками. Госдепартамент также объединил группы INR по Европе и России и Евразии, а несколько аналитиков по Европе были уволены или переведены на другие должности", - сообщили бывшие сотрудники.

Однако в Госдепе сказали, что это было сделано в целях безопасности сокращения штатов.