ЦРУ предупреждает Польшу о диверсии РФ против банков, - СМИ

Россия уже изучила расположение подводных кабелей, через которые проходят глобальные финансовые потоки и может готовить провокации против банковской системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

По данным источников польских журналистов, оговорки от Центрального разведывательного управления США касались не только классических гибридных действий или провокаций на границе, но и возможного удара по финансовой инфраструктуре.

Речь идет о подводной телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу международных банковских систем.

Российская сторона уже подробно изучила расположение кабелей, соединяющих Европу и Америку, а также проложенные в Балтийском море (между Skandynawией и Польшей) и между Великобританией и континентальной Европой.

Американская разведка призвала подготовить банковскую систему к возможным критическим нагрузкам и сбоям. Если ключевые линии передачи данных будут повреждены, межбанковский обмен может оказаться под угрозой.

Ежедневно по этим каналам проходят транзакции на сумму около 10 триллионов долларов.

В то же время инфраструктура разработана с возможностью диверсификации - при обрыве одного кабеля трафик автоматически перенаправляется на другие маршруты. Несмотря на это, спецслужбы рассматривают этот сценарий вполне реальным.

Аналитики отмечают, что спецслужбы Польши готовятся к более агрессивным действиям со стороны РФ, чем обычные шпионские операции.

Среди возможных сценариев - инсценировка атак (например, с использованием дронов) якобы с территории стран НАТО для создания повода к эскалации и создания фальшивых цифровых следов в киберпространстве, чтобы обвинить европейские страны в провокациях.