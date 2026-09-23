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ЦРУ предупреждает Польшу о диверсии РФ против банков, - СМИ

22:35 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
ЦРУ предупреждает Польшу о диверсии РФ против банков, - СМИ Иллюстративное фото: ЦРУ предостерегает Польшу о провокациях РФ (Коллаж РБК-Украина)
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Россия уже изучила расположение подводных кабелей, через которые проходят глобальные финансовые потоки и может готовить провокации против банковской системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

По данным источников польских журналистов, оговорки от Центрального разведывательного управления США касались не только классических гибридных действий или провокаций на границе, но и возможного удара по финансовой инфраструктуре.

Речь идет о подводной телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу международных банковских систем.

Российская сторона уже подробно изучила расположение кабелей, соединяющих Европу и Америку, а также проложенные в Балтийском море (между Skandynawией и Польшей) и между Великобританией и континентальной Европой.

Американская разведка призвала подготовить банковскую систему к возможным критическим нагрузкам и сбоям. Если ключевые линии передачи данных будут повреждены, межбанковский обмен может оказаться под угрозой.

Ежедневно по этим каналам проходят транзакции на сумму около 10 триллионов долларов.

В то же время инфраструктура разработана с возможностью диверсификации - при обрыве одного кабеля трафик автоматически перенаправляется на другие маршруты. Несмотря на это, спецслужбы рассматривают этот сценарий вполне реальным.

Аналитики отмечают, что спецслужбы Польши готовятся к более агрессивным действиям со стороны РФ, чем обычные шпионские операции.

Среди возможных сценариев - инсценировка атак (например, с использованием дронов) якобы с территории стран НАТО для создания повода к эскалации и создания фальшивых цифровых следов в киберпространстве, чтобы обвинить европейские страны в провокациях.

Провокации со стороны РФ

Напомним, в последнее время со стороны РФ усилились угрозы странам Евросоюза и НАТО.

В частности, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал поляков готовиться к возможному нападению РФ, делать запасы продуктов и узнать расположение ближайших укрытий.

Кроме того, провокации проходят и в воздушном пространстве.

В частности, российский военный вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Польши, залетев со стороны Калининградской области на глубину около 300 метров.

В то же время, спецслужбы США предостерегают, что РФ детально изучила подводные линии связи и может готовить диверсии против банковской системы в Балтийском море и Атлантике.

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