В ЦПИ объяснили, что ждет Россию, если Путин решится на новую мобилизацию

По словам Коваленко, о вероятности такого сценария он предупреждал еще весной. По его мнению, если Россия осенью все же объявит новую мобилизацию, это частично компенсирует большие потери личного состава.

"Даже в случае такого решения осенью Россия будет только латать дыры на фронте, которые образуются вследствие больших потерь и набора меньшего количества людей, чем потери", - отметил он.

Руководитель ЦПИ также подчеркнул, что новая мобилизация не устранит другие проблемы России. В частности, по его словам, страна и дальше будет терять объекты и ресурсы вследствие украинских ударов.

"Также в случае такого решения горючего у россиян больше не станет, территория России будет разбиваться системно дальше. И помогать Путину в таком маразме другим не желательно, потому что некоторые могут потерять всю экономику за 3-5 дней", - подчеркнул он.

Коваленко считает, что единственным путем избежать дальнейшего ухудшения ситуации для России является завершение войны.

"Конечно, гораздо лучше, чтобы в РФ решили вопрос с Путиным и завершили войну. Тогда последствия для РФ будут не такими, какими будут зимой, в случае продолжения войны", - подытожил он.