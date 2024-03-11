В ЦПД предупредили о возможных фейках о наступлении на Киев на фоне военных учений в Беларуси

"Масштабные военные учения", которые сегодня стартовали в Беларуси, могут сопровождаться многочисленными фейками в украинском инфопространстве о начале нового наступления на Киев", - отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси проходят на регулярной основе. Эти учения российская пропаганда пытается использовать для устрашения украинцев и попыток посеять панику в нашей стране.

"Никаких резервов или достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения в них пока нет", - подчеркнул Коваленко.

Что предшествовало

Сегодня, 11 марта, в Беларуси объявили проверку боевой готовности соединений и воинских частей. В ее рамках возможно даже ограничение движения гражданского транспорта.

Как отмечают в белорусском военном ведомстве, проверка носит комплексный характер.

"Личный состав должен выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой", - добавляют в Минобороны Беларуси.

Кроме того, во время проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Отметим, что Беларусь не в первый раз осуществляет проверку боевой готовности армии. При этом в предыдущих случаях не вводилось ограничение движения гражданского транспорта.

Ситуация на границе с Беларусью на севере Украины

Напомним, в феврале 2024 года экс-командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что на пограничной южной части Беларуси находятся 1800 военнослужащих Сил специальных операций. Это два батальона десантно-штурмовых войск Беларуси, а также тактическая группа артиллерии и соответственно тактическая группа артиллерии.

Резюмируя ситуацию, он подчеркивал, что наступательного потенциала ни на одном из направлений в Северной операционной зоне нет.