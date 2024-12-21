В ЦПД назвали причину попадания дронов в дома в российской Казани

"Видео из Казани - это последствия российского РЭБ. Фактически российская РЭБ работает не на защиту, а несет угрозу российским гражданам", - пишет Коваленко.

Он проинформировал, что в Казани работает пороховой завод, который важен для производства "Искандеров" и "Калибров", которыми россияне убивают украинцев. В то же время противовоздушная оборона России направила неизвестные дроны на дома для того, чтобы защитить этот объект, "что является частью логистики убийства граждан Украины".

"Режим Путина готов убивать и украинцев и россиян ради "движухи" и геноцида", - резюмировал руководитель ЦПД.