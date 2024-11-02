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В ЦПД анонсировали новые способы сбития российских "Шахедов": что известно

Украина, Суббота 02 ноября 2024 10:32
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В ЦПД анонсировали новые способы сбития российских "Шахедов": что известно Фото: в ЦПД анонсировали новые способы сбития российских "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине планируют ввести новые способы сбивания российских "Шахедов". Это станет ответом на попытки РФ выйти на круглосуточные атаки БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По его словам, россияне пытаются вывести налеты "Шахедов" чуть ли не на круглосуточный формат.

"Впрочем, новые способы сбивания "Шахедов" на подходе. Все будет Ок", - успокоил Коваленко.

Военный также отметил, что такие вражеские дроновые атаки имеют как военные цели, ради экономии ракет, так и разведывательные.

"Помимо этого - это попытка постоянного психологического давления на население, с целью сломить мотивацию к сопротивлению", - пояснил он.

Атаки дронов РФ по Украине

Российские войска постоянно атакуют Украину донами-камикадзе. В последнее время во время обстрелов оккупанты используют и дроны неустановленного типа.

Кроме того, захватчики часто используют моноатаки, состоящие только с беспилотников. Ракет в таких атаках или не бывает совсем, или две-три.

Недавно сообщалось, что Россия хочет выйти на круглосуточные атаки "Шахедами". Кроме того, оккупанты начали использовать "Шахеды" с термобарическими боеголовками.

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