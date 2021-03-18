У ЦГЗ закликали вакцинуватися навіть за наявності антитіл до COVID

Центр громадського здоров'я МОЗ України закликав українців вакцинуватися від коронавірусу навіть за наявності антитіл після перемоги над хворобою. У ЦГЗ пояснили, що не всі антитіла здатні захистити організм від повторного захворювання.

У ЦГЗ наголосили, що лише антитіла, які виробляються після вакцинації, можуть захистити від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації.

"Наразі науковці констатують, що наявність антитіл не є гарантією того, що людина не захворіє. Станом на 16 березня зафіксовано 1362 людей, які знову захворіли на COVID-19 після одужання. Терміни повторного зараження варіюються від 2 до 8 місяців", - розповів гендиректор ЦГЗ Роман Родина.

Як пояснили в ЦГЗ, антитіла, які формуються після одужання, відрізняються від тих, до яких формується імунна відповідь при вакцинації.

"Ті, хто мають антитіла після хвороби, однаково повторно хворіють. Але ми точно знаємо, що вакцини працюють - рівень захворюваності серед вакцинованих практично не зростає, а якщо і є випадки - то вони не тяжкі. А серед невакцинованих - рівень хворих зростає", - додав голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.