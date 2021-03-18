Українців перевірять на наявність антитіл до COVID

В Україні планують провести дослідження для визначення наявності антитіл до COVID-19 у населення. Це дозволить епідеміологам отримати краще уявлення того, скільки людей зіткнулися з вірусом.

Про це під час прес-конференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

"Це робиться, щоб епідеміологи знали, яке точне число людей зіткнулися з вірусом. Наявність антитіл класу G у людини свідчить, що він тим чи іншим чином зіткнувся з інфекцією COVID-19. Можливо, він перехворів безсимптомно", - пояснив директор ЦГЗ.

Він додав, що частина населення могло перехворіти COVID-19 безсимптомно і не звертатися за медичною допомогою.

"Планується проведення дослідження найближчим часом, щоб встановити наявність антитіл (у населення - ред.)", - сказав Родина.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили більше ніж 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Це максимум з початку року.

Також повідомлялося, що в країні зафіксували повторне зараження COVID-19 у 1360 осіб. При цьому невідомо, чи було це зараження одним штамом вірусу або різними.

Відзначимо, в Україні в кінці лютого стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу. Станом на 18 березня в країні прищепили понад 80 тисяч осіб, один українець отримав вже дві дози вакцини.