В Україні прищепили від COVID-19 ще майже 10 тисяч осіб

В Україні за минулу добу зробили ще 9831 щеплення від коронавірусу . З початку кампанії вакцинували понад 80 тисяч осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я .

Так, станом на 18 березня першу дозу вакцини отримали 81 754 осіб. Ще один чоловік отримав вже дві дози.

Найбільше щеплень за вчора провели в Києві - 880, а за весь період вакцинації в Донецькій області - 6904.

У порівнянні з попереднім днем в Україні зробили на 8 щеплень від COVID менше. Вакцинацію здійснювали 193 мобільні бригади з імунізації.