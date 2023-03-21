RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В этом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Фото: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За первые два месяца 2023 г. Россия увеличила продажи сырой нефти в Китай на четверть и стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, обогнав Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В главном таможенном управлении Китая заявили, что в январе-феврале импорт нефти из России увеличился почти до 2 млн баррелей в сутки, а общее количество поставленного сырья достигло 15,7 млн т. Этот показатель на 23,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В свою очередь, Саудовская Аравия продала 13,92 млн т нефти за два месяца, что составляет около 1,7 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что в прошлый рос Саудовская Аравия поставила за год 87,5 млн т сырой нефти, тогда как Россия - 86,2 млн т.

Ранее стало известно, что страны G7 вряд ли пересмотрят ограничение цены на российскую нефть в течение недели.

Кроме этого, в феврале 2023 года доходы России от продажи нефти упали на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТАКитай