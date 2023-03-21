В этом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

За первые два месяца 2023 г. Россия увеличила продажи сырой нефти в Китай на четверть и стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, обогнав Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В главном таможенном управлении Китая заявили, что в январе-феврале импорт нефти из России увеличился почти до 2 млн баррелей в сутки, а общее количество поставленного сырья достигло 15,7 млн т. Этот показатель на 23,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В свою очередь, Саудовская Аравия продала 13,92 млн т нефти за два месяца, что составляет около 1,7 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что в прошлый рос Саудовская Аравия поставила за год 87,5 млн т сырой нефти, тогда как Россия - 86,2 млн т.