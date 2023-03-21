В этом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

За первые два месяца 2023 г. Россия увеличила продажи сырой нефти в Китай на четверть и стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, обогнав Саудовскую Аравию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В главном таможенном управлении Китая заявили, что в январе-феврале импорт нефти из России увеличился почти до 2 млн баррелей в сутки, а общее количество поставленного сырья достигло 15,7 млн т. Этот показатель на 23,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В свою очередь, Саудовская Аравия продала 13,92 млн т нефти за два месяца, что составляет около 1,7 млн баррелей в сутки.
Отмечается, что в прошлый рос Саудовская Аравия поставила за год 87,5 млн т сырой нефти, тогда как Россия - 86,2 млн т.
Ранее стало известно, что страны G7 вряд ли пересмотрят ограничение цены на российскую нефть в течение недели.
Кроме этого, в феврале 2023 года доходы России от продажи нефти упали на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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