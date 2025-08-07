RU

В этом году количество серьезно поврежденных домов в столице выросло вдвое, - КГГА

Фото: в 2025 году количество существенно поврежденных жилых домов в Киеве увеличилось вдвое
Автор: Юлия Бойко

В 2025 году количество существенно поврежденных жилых домов в Киеве увеличилось вдвое. Сейчас полностью восстановлено 25 таких домов, на других продолжаются ремонтные или подготовительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

Так, сейчас в перечень наиболее поврежденных многоквартирных жилых домов, из которых части жителей пришлось отселиться, вошли 88 объектов, из них 49 - в этом году.

"То есть количество существенно поврежденного жилья в этом году в Киеве увеличилось вдвое. В столице уже восстановили 25 сильно поврежденных домов, еще на 7 объектах продолжаются работы. По другим домам продолжается разработка проектно-сметной документации, получение экспертных отчетов и необходимых разрешений", - сообщили в департаменте КГГА.

Всего с начала полномасштабного вторжения в столице получили повреждения различной степени 3129 зданий и сооружений, из них 2134 - многоквартирные жилые дома.

"В том числе в 2025 году повреждено 957 многоэтажек", - говорится в сообщении.

В Департаменте отмечают, что восстановление поврежденных в результате военной агрессии РФ жилых домов продолжается постоянно, ведь это приоритетное направление деятельности городских властей.

Потенциально аварийно опасные жилые дома столицы восстанавливают в соответствии с распоряжением Киевской городской военной администрации от 30.05.2022 № 538 "Об осуществлении восстановительных работ (реконструкции, капитального ремонта) на жилых домах в городе Киеве, поврежденных в результате военных действий РФ". Заказчиком этих работ определено КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

Он разрабатывает проектно-сметную документацию, готовит экспертные отчеты, разрешения, заключает подрядные договоры со строительными организациями на восстановительные работы и определяет сроки их проведения.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на восстановление 36 наиболее поврежденных домов Киев выделил из бюджета более 900 млн грн.

Также Кличко сообщал, что киевлянам, чье жилье пострадало от российских обстрелов, город выплатил уже 170 млн грн единовременного пособия.

