Этому не учили раньше. В "Армия+" запустили новый образовательный курс

В приложении "Армия+" запустили новый учебный курс. Отныне военных будут обучать финансовой грамотности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В министерстве объяснили, что это практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы. Он расскажет как:
Курс адаптирован именно под нужды военных: учитывает специфику доходов, льготы, риски и реальные жизненные ситуации.
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что министерство продолжает расширять линейку курсов, которые касаются не только боевой работы, но и других полезных тем.
"Недавно запустили обучение об истории Украины и системе DOT-Chain, а сейчас - о финансовой грамотности, навыки по которой сегодня очень актуальны. Продолжаем превращать Армия+ в экосистему, которая готова отреагировать на любой запрос военного", - пояснила она.
Курс состоит из 20 модулей, в конце каждого есть тест на усвоение знаний. После всех модулей - финальный экзамен, после успешной сдачи которого военные могут получить электронный сертификат.
В целом, как известно, в "Армия+" теперь десять образовательных курсов.
"70 800 военных уже проходят курсы, а 28 500 из них завершили хотя бы один курс полностью. Самые популярные курсы - это "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность", - отметили в Минобороны.
Заметим, что приложение "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Доступ к приложению имеют только действующие военные.
Напомним, что в конце декабря 2024 года в "Армия+" запустили новую программу "Плюсы" для военных.
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