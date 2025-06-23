В этом месяце будет еще один обстрел? Эксперт раскрыл ритм ударов РФ по Украине

"Это не то что предсказуемо, это ожидаемо. Я веду статистику более-менее и был уверен, что очередной массированный обстрел будет осуществлен как раз в воскресенье, или субботу на воскресенье, или с воскресенья на понедельник", - заявил Романенко.

По его словам, цикличность ударов РФ по Украине "достаточно легко рассчитывается".

"Известно, что раз в пять дней они (россияне) выполняют массированный налет. Могу привести статистику, чтобы не быть голословным. Смотрите были массированные налеты 1, 6, 9, 18 и сегодня. Как раз сегодняшний налет был наименее многочисленный. Россиянин в этом месяце смогут выполнить максимально еще один массовый налет", - подчеркнул эксперт.