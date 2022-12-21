RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Этого достаточно". Путин назвал количество мобилизованных, воюющих против Украины

Фото: Владимир Путин, президент России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация, по словам диктатора Владимира Путина, мобилизовала 300 тысяч человек. Якобы половина из них воюет против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, цитирующие слова главы Кремля во время его выступления на коллегии Минобороны РФ.

"В ряды Вооруженных сил России призваны 300 тысяч человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как сообщает министр обороны и начальник Генштаба, 150 тысяч проходят на военных полигонах. И это достаточный резерв для проведения "сделки", - заявил Путин.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Путин приказал Федеральной службе безопасности усилить наблюдение за российским обществом и границами страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация