ЦНС: оккупанты заставляют бюджетников получить паспорта РФ и отказаться от гражданства Украины

Так, оккупационные администрации донесли до бюджетников (врачей, коммунальщиков и других), что им всем необходимо получить паспорт РФ, иначе те не смогут больше работать.

"Кроме того, они должны написать заявление об отказе от украинского гражданства", - говорится в публикации.

Также россияне запускают на захваченных территориях Украины центры занятости, но стать на учет там можно будет только с паспортом врага, добавили в ЦНС.

"То есть сначала россияне захватили и уничтожили города на юге и востоке страны, а затем добили промышленность, которую порезали на металл. Теперь же враг создает условия, когда работать или получить выплаты по безработице можно только при условии получения своей красной макулатуры", - отмечают в Центре.

Жителей оккупированных населенных пунктов призывают игнорировать требования интервентов и выезжать на территории подконтрольные правительству Украины.