ЦНС: в Курской области РФ имитируют строительство оборонительных сооружений (фото)

Так, говорится в публикации, были зафиксированы новые факты расхищения российскими чиновниками средств, выделенных на данные оборонные сооружения в регионе, а именно участка вдоль границы с Сумской областью Украины.

"Имеем факты хищения на оборонных сооружениях Курской области, которое устраивает и коррумпированного местного губернатора и ВСУ", - отмечают в Центре.

В публикации приводятся соответствующие снимки и материалы аэроразведки. Они указывают, что "практически все опорные пункты стоят без личного состава и техники, а большинство уже заросли кустарниками".

Во как выглядят опорные пункты и укрепления в российской Курской области (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Также в ЦНС обратили внимание, что бойцы Курской повстанческой армии продолжают помогать Силам Обороны Украины обнаруживать места дислокаций противника в этом регионе.

По данным ресурса, практически весь личный состав российских военных был передислоцирован в Украину на Запорожье и Донбасс, где "планово уничтожается в ходе контрнаступления ВСУ на юге и востоке".

"В то же время российская верхушка успешно "усваивает" средства рядовых граждан империи, и такое положение нас устраивает", - добавляют в Центре.

В Курской области РФ опорные пункты и оборонительные участки без техники и живой силы, и зарастают кустарниками (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Укрепление на границе РФ

Напомним, еще с прошлого года на территории РФ в областях на границе с Украиной начали строить различные противотанковые заграждения, устанавливать зубы дракона и создавать разнообразные оборонные сооружения.

Такие работы проводились, в частности, в Курской, Белгородской и Брянской областях. Объясняли россияне такие действия страхом перед якобы предположительным наступлением украинских сил на территорию РФ.

При этом недавно аналитики Института изучения войны отмечали в своем отчете, что российские пограничники, в частности в Брянской, Курской и Белгородской областях, столкнулись с нехваткой возможностей и оборудования для противостояния возможным трансграничным рейдам на территорию РФ, а также для борьбы с так называемыми "атаками дронов".