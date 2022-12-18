ЦНС об активизации подполья: помогают уничтожать оккупантов и инфраструктуру врага

На текущей неделе на временно оккупированных российскими захватчиками территориях Украины партизаны нанесли интервентам ряд существенных ударов, помогая ликвидировать живую силу противника и разрушив инфраструктуру врага.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

В организации представили главные события по действиям украинского подполья на захваченных войсками РФ территориях.

12 декабря в Скадовске Херсонской области был взорван автомобиль коллаборанта Виталия Булюка, который работал заместителем главного гауляйтера региона Владимира Сальдо. Машину предателя взорвали возле частного дома Булюка, в результате чего он получил ранение и был доставлен в больницу Симферополя. Водитель погиб на месте.

12 декабря во временно оккупированной Горловке Донецкой области благодаря информации от украинского подполья точечным ударом был уничтожен личный состав противника. Предварительно, было уничтожено более 100 оккупантов и военную технику.

13 декабря, благодаря сотрудничеству ВСУ и партизан, в Луганской области ликвидировали базу расположения противника. Есть данные о гибели около 20 оккупантов, из них - 6 офицеров. Также уничтожены 8 единиц техники, еще несколько десятков россиян попали в госпиталь с ранениями разной тяжести.

13 декабря в Бердянске Запорожской области в 19:30 взорвали трансформаторную подстанцию, котора питала микрорайон Коса, где были расквартированы мобилизационные подразделения российских захватчиков.

"Неизвестные с помощью тротиловых шашек взорвали трансформаторную подстанцию и сопротивление ЛЭП, оставив оккупационные казармы без света", - говорится в публикации.

Также в Бердянске, находящимся под оккупацией 294 дней, продолжают распространять украинскую символику - местные жители напоминают россиянам, что они здесь враги. На этот раз бердянцы распространили желто-голубые ленты вдоль одной из улиц города.

В Энергодаре Запорожской области работники атомной электростанции в подавляющем количестве отказываются заключать контракт с российским "Росатомом".

"Оккупанты давят на рабочих, угрожая их всех уволить с 1 января и заменить на российских специалистов, часть из которых уже работает на станции на ротационной основе, но бесполезно", - передали в ЦНС.

Также отмечается, что сопротивление украинцев оккупации оценили в Европарламенте, и движение гражданского сопротивления "Желтая Лента" в числе других номинантов, среди которых президент Украины, получило премию Сахарова.

В центре обратили внимание, что российские оккупанты безуспешно ищут партизан и промывают мозги детям. Кроме того, после успешного поражения ряда складов боекомплекта и оккупационных пунктов управление россиян увеличило количество проверок на временно оккупированном Юге Украины.

Так, в Запорожской области враг увеличил количество проверок на блокпостах, кроме телефонов проверяют наличие паспорта РФ. В случае его отсутствия, украинцев забирают для "дополнительной беседы" и углубленной проверки. Также противник увеличил количество пропагандистских мероприятий в регионе.