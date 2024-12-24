ФОП не открыть? Какие услуги недоступны в ЦНАПах Винницы из-за атаки на реестры

ЦПАУ "Прозрачный офис" в городе Виннице приостановил предоставление услуг по государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Кроме этого, пока недоступной будет государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений. А также, предоставление услуг в сфере строительства, предоставляемых через Единую государственную электронную систему строительства. К тому же, приостановил предоставление комплексной услуги "єМалятко" и прочее.

Кроме того, из-за приостановления работы Государственного реестра прав на недвижимое имущество, услуги по регистрации места жительства и снятия с регистрации места жительства по заявлению владельца также не предоставляются. Поскольку пока нет возможности проверить информацию о зарегистрированном праве собственности на жилье и пребывания такого жилья в ипотеке или доверительной собственности.

Какие услуги остались доступными

Несмотря на масштабную кибератаку на государственные реестры Минюста, ЦПАУ "Прозрачный офис" в городе Виннице работает в штатном режиме. А также предоставляет следующие услуги:

снятие с регистрации места жительства лица по его личному заявлению;

государственная регистрация рождения, брака, смерти. В частности, на бумажных носителях;

паспортные услуги;

консультационные услуги;

информационные услуги;

услуги по первой регистрации транспортного средства;

административные услуги.

За деталями можно обратиться к работникам колл-центра по телефонам: (0432) 65-50-50, (067) 000-266-1, (073) 000-266-1.