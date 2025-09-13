RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Цивинский указал на вредность зарегулированности деятельности бизнеса

Фото: директор БЭБ Александр Цивинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цывинский раскритиковал принцип "себе - все, врагам - закон", который является следствием излишней зарегулированности предпринимательской деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Цивинского в эфире YouTube-канала ProUA.

"Принимается много нормативно-правовых актов. И мы должны реагировать, когда видим, что они приводят к каким-то антиконкурентным действиям или к банальному совершению уголовных правонарушений. Идея в чем - мы должны предупредить преступление, а не ожидать, пока предприниматель что-то нарушит", - отметил Цывинский.

По мнению директора БЭБ, принцип "Себе - все, врагам - закон" является следствием сложной и запутанной системы регулирования деятельности бизнеса, что приводит к повышению роли личных связей.

"Коррупция - одно, а излишняя зарегулированность, которая создает такие обстоятельства, когда предприниматель имеет коммуникацию с кем-то (из чиновников, - ред.) и успешно работает, а другой банально не может осуществлять свою деятельность - вот такие вещи мы должны устранять", - добавил Цывинский.

Напомним, ранее Цывинский назвал четыре принципа, на которых базируется новая философия работы бюро: действие на конкретной территории, взаимодействие с бизнесом, профилактика преступлений и работа на основе данных, а не эмоций.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Бюро экономической безопасностиБизнес