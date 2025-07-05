Гражданские пилоты в небе: стало известно, как будут привлекать добровольцев в ПВО

Якубенко отметил, что в группы ударных дронов можно будет привлекать лиц, которые сняты с учета и не подлежат призыву на военную службу.

В то же время в группы с пилотируемой авиацией разрешается привлекать тех, кто имеет соответствующий допуск по состоянию здоровья, а также имеет соответствующую специальность подготовки по пилотированию и обслуживанию воздушных судов.

На сегодня в приоритете, по словам Якубенко, военные запаса, которые умеют пилотировать судно и понимают тактику уничтожения врага.

"Потому что переобучение на такой самолет другого пилота занимает по времени очень меньшее время, чем подготовка гражданского пилота к военной специфике", - отметил Якубенко.

Будут ли бронировать добровольцев

Заместитель начальника Главного управления Государственной авиации отметил, что конкретно бронирование для участников таких групп постановлением Кабмина не предусмотрено, однако все члены ДФТГ будут получать вознаграждение как участники боевых действий "в размере 100 тысяч пропорционально количеству боевых дежурств за месяц".

Якубенко отметил, что контролировать работу такой противовоздушной обороны будут Воздушные силы, чтобы эти самолеты, например, не стали мишенью для тех же мобильных огневых групп.

Воздушные силы будут контролировать добровольцев

За подготовку экипажей из добровольцев также будут отвечать Воздушные силы. В частности, они будут озвучивать требования к персоналу и воздушному судну, которые могут быть привлечены к работе ПВО.

Также к такой подготовке постановление правительства позволяет привлекать Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Якубенко добавил, что на гражданских самолетах из таких групп можно будет установить разнотипное оборудование, вооружение, средства связи и наблюдения, средств обнаружения и тому подобное. Самолеты будут регистрировать во временном реестре экспериментальных воздушных судов.

"И испытания этих средств, ведь они экспериментальные проводятся во время испытательных полетов или непосредственно во время выполнения боевой задачи", - добавил Якубенко.

Как расширятся группы ГФТГ

Заместитель начальника Главного управления Государственной авиации рассказал, что группы ДФТГ дополнят мобильные огневые группы, истребители и вертолеты, которые уже отражают российские воздушные атаки. Привлекать такие группы будут по всей стране, а не только в пределах региона основания.