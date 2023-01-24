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Циципас и Хачанов первыми среди мужчин пробились в полуфинал Australian Open-2023

Фото: Стефанос Циципас потратил три сета для победы (facebook.com/StefTsitsipas)
Автор: Антон Федорцив

В полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису по итогам первых четвертьфинальных матчей вышли россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Australian Open-2023, 1/4 финала, мужчины

Хачанов – Корда – 2:0, отказ (7:6, 6:3, 3:0)

Тиципас – Легечка – 3:0 (6:3, 7:6, 6:4)

Представитель страны-агрессора одолел американца Корду. В первом сете соперники действовали на равных. Обменявшись брейками, они довели дело до тай-брейка. Там сильнее оказался Хачанов, с третьей попытки реализовавший сет-пойнт.

Во второй партии сценарий не изменился. Но в этот раз россиянин прибавил обороты под занавес сета. Он взял два гейма на подаче Корды и закрыл партию за 47 минут. На старте же третьего сета Хачанов взял три гейма подряд, а затем американский теннисист отказался от борьбы из-за повреждений.

А третий сеянный на турнире представитель Греции потратил минимальные три сета для преодоления сопротивления чеха Легечки. В первой партии Циципасу было проще всего – с брейком он уверенно повел в середине партии (4:1) и завершил сет за 37 минут. Гораздо более ожесточенной борьба стала во втором сете.

В момент, когда никто не хотел проигрывать, дошло до тай-брейка. Сил противостоять Циципасу еще и там чешский теннисист уже не имел (2:7). Зато в третьем сете сражался до последнего. После девяти геймов грек лишь минимально опережал Легечку (5:4), а подача перешла к сопернику. Впрочем, еще раз сравнять счет тот не смог, проиграл собственную подачу, а с ней и сет, и матч.

Полуфинал Australian Open-2023 Хачанов – Циципас состоится 27 января. В среду, 25 января, определятся еще два полуфиналиста мэйджора. Американцы Шелтон и Пол разыграют путевку между собой, а в другом матче сойдутся россиянин Рублев и серб Джокович.

К слову, ранее Рыбакина и Азаренко вышли в полуфинал Australian Open в женском турнире.

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