Ценовые ограничения мешают интеграции в рынок ЕС, - Верещинская

"У нас есть ценовые ограничения для верхней границы, для каждого сегмента на рынке электроэнергии, и нижняя граница. То есть есть определенные рамки, в пределах которых те, кто торгуют на рынке электроэнергии, могут определять и ставить свои цены для продажи. Цена не может быть ниже определенного предела и не может быть выше", - пояснила она.

Верещинская подчеркнула, что ЕУЭА с самого начала выступала за максимальное расширение этих границ или за полную отмену прайс-кэпов.

"Конечно, мы с самого начала выступали за или же максимальное расширение границ этих ценовых ограничений для того, чтобы они как можно меньше влияли на поведение игроков на рынке и не ограничивали его, или же вообще их убрать", - сказала она.

По ее мнению, ценовые ограничения также негативно влияют на перспективы инноваций.

"Эти самые ценовые ограничения не только влияют на существующие проекты и существующие технологии, они также довольно сильно сдерживают развитие систем накопления энергии", - отметила Верещинская.

По ее словам, переменность цены (волатильность) - ключевой фактор для эффективной работы таких систем, и именно прайс-кэпы снижают ее.

"Наличие ценовых ограничений очень сильно сдерживает цены. Мы можем посмотреть, например, на график торгов за один день и увидим ровные такие линии. Но когда мы говорим о волатильности, мы говорим о постоянных изменениях и колебаниях. Именно колебания - важный момент для систем накопления энергии", - подчеркнула эксперт.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова отметила, что действующие прайс-кэпы приводят к ценовым искажениям, не отражая реальной ситуации на рынке электроэнергии, в частности в вечерние часы дефицита.