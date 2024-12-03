Ценовые ограничения сдерживают импорт электроэнергии из ЕС, - Харченко

"Бизнес может заказывать электроэнергию за рубежом. Физически имеет доступ. Но имеет жесткое ограничение нашего национального регулятора относительно той цены, которую можно заплатить за электричество", - отметил Харченко.

Первая – это ограничение со стороны национального регулятора – НКРЭКУ. Вторая проблема – высокая стоимость электроэнергии в Европе. Эксперт подчеркнул, что эта ситуация усложняет закупку для Украины.

Третьим препятствием Харченко назвал особенности организации украинского рынка электроэнергии.

"Абсолютно извращенное устройство украинского... это не рынок, но что-то вроде рынка электроэнергии. Сделано так, что население действительно не имеет возможности воспользоваться рынком электроэнергии", - пояснил директор Центра исследований энергетики.

Харченко также отметил, что население платит не рыночную цену, а тариф, который обеспечивается из-за социальных обязанностей Энергоатома и Укргидроэнерго. Это приводит к нехватке средств в отрасли.

Ранее народный депутат и первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что Украина недостаточно использует возможности импорта электроэнергии, что приводит к более жестким графикам отключений. Депутат объясняет это неэффективными решениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.