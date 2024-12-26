Ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают энергосистеме работать, - эксперт

"Прошло уже 5 с половиной лет, как работает новый рынок, а инструмент, который использовался для запуска рынка, стал инструментом регулирования этого самого рынка. Сломана основа рыночных взаимоотношений - свободное ценообразование и балансирование цены путем спроса и предложения", - добавил он.



По словам эксперта, прайс-кэпы, которые изначально были введены для предотвращения аномального роста цен, превратились в препятствие для эффективного функционирования рынка.



"Вместо этого есть Регулятор, который сам решает, какая цена должна быть, тем самым нарушая баланс между участниками рынка (что, кстати, является нарушением основной функции Регулятора, заложенной законодательством)", - подчеркнул Трохимец.



Эксперт отметил, что последствиями такой политики является отсутствие развития генерирующих мощностей и инвестиций в энергетику, а в условиях войны - нехватка самой электроэнергии.



"В таких условиях единственным спасением потребителя является импорт электроэнергии. Но, при условии наличия ценовых ограничений на рынке электроэнергии Украины ниже, чем цена на смежных европейских рынках, коммерческий импорт является нецелесообразным - потому что никто не будет покупать дороже, чтобы продавать дешевле", - подчеркнул Трохимец.



Эксперт также обратил внимание на проблемы малого и среднего бизнеса, которые вынуждены переходить на генераторы, что приводит к росту цен на их товары и услуги.



"Таким образом, НКРЭКУ, якобы пытаясь защитить потребителя, делает нам всем медвежью услугу. Потому что вопрос уже не стоит сколько будет стоить электроэнергия. Вопрос стоит будет ли она вообще, и будет ли работать экономика страны", - отметил Трохимец.



Он призвал к пересмотру текущей политики ценового регулирования на энергетическом рынке Украины.



"Нам надо определиться, все-таки, что у нас за рынок, регулируемый или свободный, как мы движемся. Интегрируемся ли мы в европейский рынок с точки зрения цены, или не интегрируемся и дальше занимаемся популистскими вещами", - резюмировал эксперт.



Ранее Энергетическая компания Украины в своем обращении к Регулятору отметила, что отмена предельных цен на рынке электроэнергии станет важным шагом для дальнейшей интеграции украинской энергосистемы с европейскими рынками. Ряд энергетических ассоциаций также отметили, что решение НКРЭКУ оставить предварительно установленный уровень предельных цен не соответствует актуальным вызовам рынка.