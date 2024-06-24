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Ценовые ограничения на энергорынке мешают улучшению условий для импорта электроэнергии, - Энергосообщество

Понедельник 24 июня 2024 17:56
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Ценовые ограничения на энергорынке мешают улучшению условий для импорта электроэнергии, - Энергосообщество Фото: ценовые ограничения на энергорынке мешают улучшению условий для импорта электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина) 
Автор: Юлия Бойко

Секретариат энергетического Сообщества выступает за дальнейшее увеличение гибкости украинского энергорынка, чтобы улучшить условия импорта электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Секретариата Энергетического Сообщества Артура Лорковски.

По его словам, вопрос энергетического рынка, а также вопрос торговли электричеством с Европейским Союзом является одним из главных в повестке дня всех украинских делегаций, посещающих ЕС.

"Но вопрос ценовых ограничений (прайс-кепы, - ред.) по электроэнергии на разных сегментах - это по сути вторая сторона той же медали. И именно поэтому Секретариат Энергетического Сообщества поощряет Регуляторов, регуляторные органы и Правительство учитывать дальнейшие действия, предпринимаемые цели большую гибкость такого рынка", - сказал Лорковски.

Глава Энергосообщества добавил, что надлежащая работа энергетического рынка Украины улучшит условия для импорта электроэнергии.

Ранее заместитель директора по исследованиям DiXi Group Богдан Серебренников заявлял, что отмена действующих в Украине прайс-кепов – это одна из ключевых предпосылок для объединения украинского и европейского энергорынков.

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