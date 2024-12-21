Ценовые барьеры на энергорынке снижают эффективность использования импортного потенциала, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра исследования энергетики Александра Харченко в эфире 24 канала.

По словам эксперта, главным препятствием являются регуляторные ограничения, введенные Национальной комиссией по регулированию рынков электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Смотрите, мы на самом деле не используем полностью те возможности по импорту, которые у нас есть. Главная причина этого регуляторные ограничения, которые ввела Национальная комиссия по регулированию рынков электроэнергетики и коммунальных услуг, так называемое НКРЭКУ", - отметил Харченко.

Эксперт подчеркнул, что эти ограничения начали действовать еще до полномасштабной войны и до сих пор не отменены. Как следствие, импортное сечение из Европы часто используется лишь на 20-30%.

"Потому что регуляторные ограничения, которые работают, они фактически не дают возможности, особенно зимой, импортировать электроэнергию в те моменты, когда она в европейских странах выше определенного уровня ограничений, введенного НКРЭКУ", - пояснил директор Центра исследования энергетики.

Он также добавил, что сейчас цены на электроэнергию в Европе превышают действующие ценовые ограничения, что практически делает невозможным импорт. Он уверен, что отмена этих ограничений могла бы значительно улучшить ситуацию с отключениями электроэнергии в Украине.

"Я вам скажу, что если бы эти ограничения не действовали, мы бы имели точно на очередь меньше", - подытожил Харченко.

Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также заявил, что неэффективное регулирование НКРЭКУ препятствует увеличению импорта электроэнергии, что могло бы значительно уменьшить продолжительность отключений света в Украине.