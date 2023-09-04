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Ценовой потолок на российскую нефть работает, это сократило доходы Кремля, - Минфин США

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Ценовой лимит на российскую нефть, введенный США и их союзниками, продолжает работать. Это снизило доходы Кремля.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника министра финансов США Эрик Ван Ностранд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"С середины июля флагманская российская нефть сорта Urals котируется выше 60 долларов за баррель, а стоимость некоторых нефтепродуктов превысила лимит, установленный США, странами "Большой семерки" и Европейским союзом", - говорится в материале.
Эрик Ван Ностранд сказал, что США рады видеть, что Россия обеспечивает хорошее снабжение рынка, и они не хотят нарушать мировой нефтяной рынок таким образом, чтобы это могло привести к нестабильности.

"Через девять месяцев после введения ограничения работает", - сказал он.

Также чиновник добавил, что эта политика привела к сокращению доходов России, и любые нарушения будут расследоваться правоохранительными органами США и их союзников.

Как еще США оценивают эффективность этих санкций

Ван Ностранд также заявил, что США оценивают эффективность своей политики по тому, позволяет ли она покупателям по всему миру договариваться о больших скидках на российские поставки.

"Мы не измеряем успех проекта только тем, сколько молекул нефти проходит конкретно под крышкой. Мы рассматриваем это как рыночный механизм изменения стимулов нефтяного рынка", - сказал представитель Минфина.

Ценовой потолок

Напомним, с 5 декабря 2022 года действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Ценовой потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх установленного лимита.

Администрация президента США Джо Байдена готова расширить контакты с западными торговыми домами, страховщиками и владельцами танкеров и напомнить о необходимости соблюдать ценовой потолок на российскую нефть.

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