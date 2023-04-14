Ценовой потолок работает по плану: потоки нефти из России растут, доходы падают, - МЭА

По данным МЭА, ежедневный экспорт российской нефти в среднем составлял 8,1 млн баррелей в день в прошлом месяце, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года, "поскольку большие ценовые скидки привлекают трейдеров, готовых рисковать".

При этом выручка России от экспорта немного восстановилась по сравнению с февральскими минимумами, достигнув 12,7 млрд долларов, но все еще на 43% ниже, чем годом ранее.

Однако в ближайшие месяцы ситуация может стать более сложной, поскольку сокращение добычи со стороны ОПЕК+ приводит к росту цен на нефть. Флагманский сорт российской нефти Urals в Москве в апреле был на 5 долларов дешевле предельной цены в 60 долларов за баррель, в то время как средневзвешенная экспортная цена на всю сырую нефть превышала его, сообщает МЭА.

Санкции против Москвы

Как отмечает агентство Bloomberg, западные страны и их союзники ввели несколько раундов санкций, чтобы сократить доходы России от экспорта нефти, основного источника доходов национального бюджета. Ограничения направлены на то, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну в Украине.

Страны "Большой семерки" и их союзники по Европейскому союзу установили потолки цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты, которые предназначены для того, чтобы энергоносители страны продолжали поступать на мировые рынки, ограничивая при этом доходы. Ценовые ограничения были введены в дополнение к эмбарго ЕС на импорт почти всей морской нефти и нефтепродуктов из России, что лишило Кремль того, что исторически было его крупнейшим рынком энергоносителей.

Запреты вынудили Россию искать альтернативные рынки на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, а также расширять поставки в Азию, однако ценовые ограничения "Большой семерки" дали этим новым клиентам возможность вести переговоры о скидках. Ограничения предусматривают, что покупатели из третьих стран могут получить доступ к западным услугам, таким как страхование и доставка, только в том случае, если они соблюдают ограничения.

По данным МЭА, в прошлом месяце российская сырая нефть и нефтепродукты в среднем продавались значительно ниже ценовых пределов.

Средневзвешенная экспортная цена на российскую нефть составила 50,67 доллара за баррель по сравнению с потолком в 60 долларов, подсчитало МЭА на основе данных Argus Media Group и Kpler. Агентство сообщило, что это также почти на 2 доллара за баррель ниже средней цены за февраль.

Оценки МЭА относятся к так называемой цене FOB, которая не включает стоимость доставки и страхования.

По данным МЭА, в марте нефть марки Urals на условиях FOB на Балтике и в Черном море стоила среднем по 44,46 и 44 доллара за баррель соответственно. По оценкам агентства, российская премиальная смесь ВСТО, предназначенная для экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, стоила около 67,50 долларов за баррель.

Однако с 5 апреля средневзвешенная экспортная цена России превысила установленный предел, сообщает МЭА. В основном это произошло в результате роста цен на ВСТО примерно до 74 долларов за баррель. При этом цены на Urals на условиях FOB в Балтийском и Черном море чуть превысили уровень 55 долларов за баррель.

По данным МЭА, в прошлом месяце нефтепродукты страны торговались ниже предельных значений, установленных на уровне 100 долларов за баррель и 45 долларов, в зависимости от типа нефтепродуктов.

В ответ на ценовые ограничения со стороны Запада Россия обязалась сократить добычу сырой нефти на 500 тысяч баррелей в день по сравнению с февральскими уровнями. В начале этого месяца сокращения, начавшиеся с марта, были продлены до конца года.

По оценкам МЭА, добыча сырой нефти в России в прошлом месяце составила 9,58 млн баррелей в день, что всего на 290 тысяч баррелей в сутки ниже уровня февраля. Агентство заявило, что страна не достигла цели сокращения, поскольку "похоже, что она направляет свои баррели в новые точки сбыта, несмотря на санкции ЕС".