"Циничный расчет". Подоляк объяснил цель российских ударов по газовой инфраструктуре Украины

По его словам, во время утреннего обстрела Россия хотела нанести максимальное поражение газовым хранилищам и газотранспортным системам на западе Украины.

"Вы абсолютно правы, Россия в целом атакует критическую инфраструктуру, это для нас не секрет, но да, она хочет в западных регионах Украины нанести максимальное поражение газовым хранилищам и газотранспортным системам в принципе. Это циничный расчет, чтобы показать, что вот вы остановили транзит, а мы вам отомстили", - заявил Подоляк.

Обстрел Украины 15 января

Этим утром российская армия снова пыталась обстрелять критическую инфраструктуру Украины. Сообщалось об угрозе ракет и дронов.

Известно, что Россия выпустила этой ночью по Украине 43 ракеты и 74 дрона. Силы ПВО уничтожили 30 ракет и 47 дронов, еще 27 беспилотников не достигли целей. Под атакой оказалась газовая инфраструктура в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях.