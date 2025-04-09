Цены не останавливаются: что подорожало в Украине больше всего

По данным статистического ведомства, потребительские цены в Украине в марте 2025 года выросли на 1,5%. Годовая инфляция ускорилась до 14,6%, по сравнению с 13,4% в феврале.

Инфляция выросла до максимума с мая 2023 года, когда она составляла 15,3%.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 17,4%. Больше всего подорожали яйца - на 44,7%, подсолнечное масло - на 35,4%, овощи - на 32,3% и сливочное масло - 32,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 16,6%, на одежду и обувь снизились на 3,6%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 20,2%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 2,3%, здравоохранение подорожало на 15,0%, цены на транспорт выросли на 9,5% (в т.ч. топливо подорожало на 9,9%), на связь - на 18,9%, на отдых и культуру выросли на 1,0%, образование подорожало на 12,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 14,1%, разные товары и услуги на 11,1%.

Прогноз по инфляции

Напомним, по данным Госстата, годовая инфляция в Украине достигла 12,0% в декабре 2024 года.

В январе НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. Ухудшение прогноза на 1,5 п.п. произошло из-за подорожания продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий, переноса высоких производственных затрат, в т.ч. из-за диспропорций на рынке труда.

НБУ ожидает, что в первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, будет расти. Она достигнет своего пика во II квартале и с середины года начнет снижаться. По прогнозу НБУ, инфляция достигнет 14,3% в конце I квартала, а уже в конце II квартала будет 13,6%, в конце III квартала - 12%, в конце IV квартала - 8,4%.