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Цены растут: сколько стоят бензин и дизель на АЗС в Украине

Фото: цены на бензин и дизель растут на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,62 гривен за литр (+0,04 гривен), на дизельное топливо - 46,15 гривен за литр (+0,05 гривен), на автогаз - 21,71 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены в Украине:

Напомним, по данным Госстата, за март бензин А-95 подешевел на 1,5% до 47,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,1% до 48,8 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 9,2% до 22,6 гривен за литр.

В этом году снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Отметим, нефть на мировых рынках дорожает в течение последнего месяца, что должно привести к росту цен на топливо, которое импортирует Украина.

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Цены на бензин