Цены существенно снизились. За сколько сейчас можно купить квартиру во Франции

Уже за два года цены на рынке недвижимости Франции продолжают снижаться, при этом спрос на жилье также упал. Сейчас в Париже 1 квадратный метр стоит почти 9,5 тыс. евро, что составляет 433 тыс. гривен.

Какая ситуация на рынке недвижимости во Франции

Рынок недвижимости во Франции продолжает проживать не лучшие свои времена: продажи упали на 21% по сравнению со вторым кварталом 2023 года и на 44% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. В частности, объемы продаж квартир в парижском регионе упали на 17% за год и на 36% за два года.

За последние 12 месяцев зарегистрировано 106 000 продаж домов, что на 26% меньше. Уровень активности исторически низкий и близкий к тому, который наблюдался во время кризиса ипотечного кредитования. Это повлияло на снижение цен на недвижимость, но дальнейшего падения не прогнозируют.

С первого по второй квартал 2024 года годовое падение цены на квартиры снизилось с 8,4% до 7,4% в Пети-Куронне (муниципалитет на севере Франции) и с 7,0% до 5,5% в Гран-Куроне (еще один муниципалитет).

В Париже стоимость квадратного метра составляет 9 450 евро. Это на 6,7% меньше, чем в прошлом году. Самая высокая стоимость была в ноябре 2022 года – 10 860 евро за квадратный метр. С этого времени совокупное падение достигло 12,6%.

Сколько стоят квартиры в Париже

Несмотря на значительное падение цен на недвижимость, Париж все еще остается одним из самых дорогих городов Европы. Однокомнатные квартиры, площадью 20 "квадратов", можно купить за 70 – 154 тыс. евро (3,1 млн – 7 млн грн). Интересно, что на рынке особенно много предложений жилья с минимальной площадью, которая колеблется от 14 до 28 кв. м.

За жилье площадью около 40 кв. м, придется заплатить от 100 тыс. евро (4,5 млн грн), а квартиры, площадью от "100" квадратов, стоят от 424 тыс. евро (19,3 млн грн).

Также на рынке много элитного жилья. К примеру, дом на 150 "квадратов" с бассейном продают за 3,5 млн евро (159,6 млн грн), квартиру, с такой же площадью, можно купить за 2,5 млн грн (114 млн грн).

Цены на жилье в Париже (скриншот сайта properstar)

Какие цены на квартиры в других крупных городах

Цены на недвижимость в курортной Ницце не уступают столичным. Здесь предлагают однокомнатные квартиры, площадью 20 "квадратов" по цене 175 тыс. грн (7,9 млн грн), двухкомнатную, площадью более 50 кв. м, можно купить за 341 тыс. евро (15,5 млн грн). Трехкомнатные квартиры площадью более 60 кв. м, стоят от 480 тыс. евро (21,8 млн. грн).

В приморском Марселе цены немного ниже. На рынке можно найти однокомнатные квартиры, площадью 20 "квадратов", по цене от 77 тыс. евро (3,5 млн грн), квартиры от 50 "квадратов" можно купить за 134 тыс. евро (6,1 млн грн). Жилье, площадью более 100 кв. м, продают по цене от 242 тыс. евро (11 млн грн).

В Лионе однокомнатные квартиры площадью более 20 "квадратов" продают от 104 тыс. евро (4,7 млн грн). Двухкомнатные квартиры, площадью более 50 кв. м, можно купить за 329 тыс. евро (15 млн грн). Жилье, площадью от 100 "квадратов", стоит от 550 тыс. евро (25 млн грн).

Цены на квартиры в Ницце (скриншот сайта properstar)