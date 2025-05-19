Аренда жилья в Киеве стремительно дорожает: где "однушки" уже по 37 тысяч
Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве за год выросли на десятки процентов даже в спальных районах. В то же время в столице спрос на жилье снижается, а активность арендаторов растет в пригороде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
В течение года медианная стоимость аренды однокомнатных квартир в столице существенно выросла. Наибольший процентный рост зафиксировали в Шевченковском районе - +33%, теперь "однушка" здесь стоит в среднем 24 тысяч гривен в месяц.
Впрочем, абсолютное лидерство по росту цены удерживает Голосеевский район - +37%, до 19 тысяч гривен. Также ощутимо подорожала аренда в таких районах:
- Святошинском - +30% (до 13 тысяч гривен),
- Печерском - +25% (до 37,3 тысяч гривен),
- Подольском - +21% (до 17 тысяч гривен).
В традиционно более доступных районах - Дарницком, Днепровском, Соломенском - цена тоже подросла на 12-18% и достигла 13 тысяч гривен. Самое дешевое жилье - в Деснянском районе: 9 тысяч гривен, но и здесь рост - +12%.
Пригород не отстает: жилье молодеет, цены растут
На окраинах Киева динамика цен также положительная. В Вишневом аренда выросла на 33% - до 12 тысяч гривен. В Буче и Вышгороде - +25% (до 10 тысяч гривен). По 20% прибавили Ирпень, Крюковщина, Петропавловская Борщаговка (теперь - 12 тысяч гривен).
Эти районы становятся все более привлекательными благодаря новому жилью и развитой инфраструктуре, особенно на фоне перенасыщения столичного рынка.
Спрос идет вниз - особенно в центре
Цены растут, но желающих снимать - меньше. Количество откликов на объявления об аренде однокомнатных квартир снизилось почти во всех районах Киева. Больше всего - на Печерске (-42%), в Днепровском (-28%) и Оболонском (-20%) районах. В Святошинском и Соломенском районах падение составило 19%.
Однако есть и исключения: в Подольском районе количество откликов выросло на 15%, в Дарницком - на 3%.
Что со спросом в пригороде
В городках рядом с Киевом ситуация аналогичная: спрос преимущественно падает. Больше всего - в Петропавловской Борщаговке (-45%) и Броварах (-33%). Но Буча (+34%) и Вышгород (+8%) показали положительную динамику.
Аналитики OLX считают, что снижение активности арендаторов может свидетельствовать о завышенных ожиданиях собственников или насыщенности рынка. В то же время пригород выигрывает за счет соотношения цены и качества, что заставляет киевлян все чаще смотреть за пределы города.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине с начала 2025 года аренда жилья подорожала на 3,1%. Самыми дорогими остаются западные области - Закарпатская, Львовская и Ровенская. В Киеве аренда выросла на 1,5% и составляет почти 9 800 грн. Дешевле всего - в Херсонской области. Несмотря на рост цен, население не спешит инвестировать в покупку жилья из-за военных рисков.
Мы также сравнивали расходы на проживание в общежитиях и съемных квартирах для студентов в Киеве. Общежития - самый дешевый вариант (от 520 гривен в месяц), но с минимальным комфортом. Аренда квартиры - значительно дороже (от 9000 гривен в месяц), зато с более высоким уровнем приватности. Выгоднее делить жилье с другими студентами. Окончательное решение зависит от бюджета, стиля жизни и бытовых потребностей.
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