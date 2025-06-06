Цены взлетели до максимума: НБУ пояснил скачок инфляции в Украине
В апреле и мае в Украине продолжался рост потребительских цен. По оценкам НБУ, майская инфляция достигла своего локального максимума, который, вероятно, был несколько выше, чем ожидалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июнь 2025 года).
НБУ не приводит цифры роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция в мае превысила 15%. Госстат обнародует официальную информацию 10 июня.
По данным НБУ, на ценах продовольствия сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая.
Рост цен на сырые продукты ускорился вследствие остаточных эффектов низких прошлогодних урожаев, весенних заморозков и смещения сезонности спроса на отдельные продукты. В то же время поступление импортной продукции и первые партии тепличных овощей несколько сдержали рост цен, пояснили в НБУ.
Как и ранее, фундаментальное инфляционное давление подпитывалось устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных затрат бизнеса, в том числе на сырье и оплату труда, говорится в обзоре.
Рост цен на топливо ожидаемо замедлился, учитывая удешевление импорта. В то же время постепенный рост спроса и укрепление курса евро оказывали повышательное давление на цены.
Продолжалось подорожание отдельной подакцизной продукции из-за роста производственных затрат, усиления мер борьбы с теневым предложением, налоговых изменений для производителей и импортеров табачной продукции.
Благодаря укреплению курса гривни к доллару ослабло давление на цены фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования. В то же время мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ в дальнейшем сдерживал административную инфляцию, говорится в обзоре.
Потребительская инфляция в Украине в апреле 2025 года ускорилась до 15,1%.
НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. По прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.
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