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Цены на жилье в Украине за год выросли более чем на 15%: какие квартиры дорожали быстрее

Фото: квартиры подорожали на 16% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В первом квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 16,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Таким образом, рост цен на жилье был пять раз выше, чем официальный уровень годовой инфляции (3,2%).

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 17,6%, на вторичном - на 15,3%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 17,8%, на вторичном - на 15,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 17,5%, на вторичном - на 15,2%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 17,9%, на вторичном - на 15,5%.

Оживление рынка жилья

В НБУ ранее заявили что рынок недвижимости Украины постепенно восстанавливается, однако это относится только ко вторичному рынку.

Ка отметила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, количество сделок растет, но остается значительно ниже, чем показатели до начала войны.

Аренда жилья

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры с начала 2024 года выросла на 4,2% до 6 880 гривен. В апреле на первое место по стоимости аренды вышла Львовская область (11 914 гривен), обойдя Закарпатскую (11 772 гривен), которая возглавляла рейтинг с начала 2023 года.

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КиевГосударственная служба статистики