Цены на жилье в Украине за год выросли более чем на 15%: какие квартиры дорожали быстрее

Таким образом, рост цен на жилье был пять раз выше, чем официальный уровень годовой инфляции (3,2%).

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 17,6%, на вторичном - на 15,3%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 17,8%, на вторичном - на 15,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 17,5%, на вторичном - на 15,2%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 17,9%, на вторичном - на 15,5%.

Оживление рынка жилья

В НБУ ранее заявили что рынок недвижимости Украины постепенно восстанавливается, однако это относится только ко вторичному рынку.

Ка отметила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, количество сделок растет, но остается значительно ниже, чем показатели до начала войны.

Аренда жилья

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры с начала 2024 года выросла на 4,2% до 6 880 гривен. В апреле на первое место по стоимости аренды вышла Львовская область (11 914 гривен), обойдя Закарпатскую (11 772 гривен), которая возглавляла рейтинг с начала 2023 года.