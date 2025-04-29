Цены на подержанные авто в Украине вырастут: при чем здесь налоги и кто должен платить

Главное:

Какие изменения ожидают украинцев при продаже автомобиля?

Сколько придется заплатить налогов на 2 или третьей продаже?

Стоит ли продавать авто по доверенности?

Как могут измениться цены на вторичном рынке автомобилей?

Как избежать уплаты налогов?

Как теперь облагается налогами продажа авто в Украине

Согласно обновленному Налоговому кодексу Украины, который вступил в силу с 1 декабря 2024 года, физические лица, продающие автомобили, обязаны платить два налога: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Однако ставки налогов зависят от количества сделок, совершенных в течение года одним человеком, а также от типа транспортного средства. Вот как это работает для мопедов, мотоциклов и легковых авто:

первая сделка в год вообще не облагается налогом; вторая сделка - 5% НДФЛ и 5% военного сбора; третья и последующие сделки -18% НДФЛ и 5% военного сбора.

"Если в течение года владелец продал мопед "Карпаты" и автомобиль "Лексус", и мопед был первым, тогда за автомобиль придется уплатить 5% налога на доходы и 5% военного сбора от стоимости авто", - прокомментировал РБК-Украина налоговый консультант Александр Зарайский.

Для другого движимого имущества (грузовое авто, прицеп и т.д.) налоги возникают уже при первой сделке:

первая и вторая операции - 5% НДФЛ и 5% военного сбора;

- 5% НДФЛ и 5% военного сбора; третья и последующие операции - 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Таким образом, максимальная налоговая нагрузка может достигать 23% от стоимости продажи транспортного средства.

Кого касаются новые правила налогообложения авто

В Украине имеется значительный процент перекупщиков, занимающихся перепродажей подержанных авто из Европы и США, для которых новые налоги могут стать серьезным финансовым бременем. Продавцы могут быть вынуждены перекладывать эти дополнительные расходы на покупателей, что в свою очередь повысит цены на подержанные авто.

По данным Института исследований авторынка, в марте 2025 года средняя цена в крупнейшем сегменте подержанных автомобилей, работающих на бензине, уже выросла на 3,4% по сравнению с прошлым годом, достигнув 6000 долларов США.

Что будет с продажей авто по доверенности

Кроме перекупщиков, изменения в налогообложении могут ударить и по владельцам, которые продают авто, используя механизм доверенности. Они передают свои авто в пользование "по доверенности" и получают плату за это. Такая передача не облагается налогом. Но когда пользователь по доверенности будет продавать авто, тогда налоговые обязательства возникнут для юридического владельца.

Например, если автомобиль, полученный по доверенности в пользование и не оформленный на нового владельца, будет продаваться в будущем уже второй раз в год, тогда для владельца, который выдал доверенность, возникают серьезные налоговые проблемы.

"В последнее время стало очень много случаев, когда авто, которые были когда-то "проданы" по доверенности, наконец-то были официально оформлены на новых владельцев", - подчеркнул Александр Зарайский.

Если в этом году такая тенденция сохранится, очень многих может ждать неприятный сюрприз в виде необходимости уплатить налоги за вторую или даже третью продажу автомашины.

Как избежать финансовых потерь при продаже автомобиля

Для того, чтобы избежать дополнительной нагрузки в виде налогов, стоит планировать продажу автомобиля, чтобы избежать нескольких сделок в год. Продавцам и покупателям авто следует консультироваться с налоговыми специалистами или юристами, чтобы не допустить ошибок при оформлении сделок и избежать штрафов.

Важно помнить, что продажа автомобиля по доверенности не является законным способом передачи собственности. При наступлении случая, когда ваше авто уже было продано владельцем по доверенности, для вашей сделки (которая уже станет второй для вас) начисление налогов будет значительным (10%), поэтому важно правильно оформлять документы и соблюдать налоговое законодательство.

Таким образом, новые налоговые изменения, которые уже вступили в силу, значительно меняют правила игры на рынке подержанных автомобилей в Украине. Потенциальным продавцам и покупателям авто стоит быть внимательными и соблюдать все требования законодательства, чтобы избежать ненужных финансовых потерь.